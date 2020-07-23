كورونا تغزو الأندية.. نجم الزمالك: استكمال الدوري حرام.. ومدير الجبلاية يتحدى: لا إلغاء أو تأجيل

مع تزايد عدد الإصابات بين صفوف الأندية بفيروس كورونا خلال فترة التدريبات والمباريات الودية تعالت الأصوات مطالبة بعدم استكمال عودة الدوري.





وطالب البعض من نجوم الكرة مسؤولي الجبلاية بضرورة اللجوء إلى المنطق والعقل ومراجعة القرار الصادر بشأن عودة الدوري المحلي استنادا إلى ضيق الوقت وتزايد إعداد الإصابات بالفيروس مؤخرًا بعدما ضرب الأندية مؤخرا وجاء فريق الإنتاج الحربي في الصدارة بـ ١٨ إصابة.





في المقابل أعلن اتحاد الكرة على عين القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية التحدى ونفى فرضية التأجيل أو الإلغاء للمسابقة المحلية وأن تزايد الإصابات لن يؤثر على استكمال المسابقة المحلية.





في البداية أكد أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق أن تصاعد وتيرة الإصابات بين صفوف لاعبى أندية الدورى الممتاز بفيروس كورونا لن تؤثر على استكمال المسابقة المحلية وقال: "طبعا رقم كبير المعلن عنه في صفوف نادي الإنتاج الحربي وغير متوقع وهو يوضح مدى العشوائية التي تتعامل معها الأندية في عدم الالتزام بالاحترازات الطبية المطلوبة في تجنب الإصابة بالعدوى وترويج أن الرياضيين أقل عرضة في الإصابة بكورونا".





أضاف: "بالنسبة للدوري فاعتقد أن الدوري سيستكمل لاعتبارات كثيرة منها رغبة الدولة في إعادة الحياة إلى طبيعتها بكل المجالات فضلا عن دوران عجلة الإنتاج فى قطاع الرياضة باعتبارها صناعة ويعتمد عليها الملايين من عناصر المنظومة الرياضية".





تابع: "أعتقد أن فريق الإنتاج بشأن إصابات لاعبيه يتعين على لاعبيه عزل المصابين ولكن بعد معرفة من المصاب هل هو لاعب أم إداري أم موظف أم عامل واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب".





وأكد عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق على صعوبة استكمال الدورى الممتاز بعد تزايد عدد الإصابات للاعبي الأندية بفيروس كورونا وقال: "تعرض اثنين من اللاعبين أو ثلاثة بفيروس كورونا داخل صفوف أى فريق لا يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء منافسات المسابقة المحلية".





لفت إلى أن إصابة ١٨ لاعبًا من الإنتاج الحربي يمثل فريقا بأكمله ويجعل من الصعب استكمال البطولة المحلية تفاديا لانتشار فيروس كورونا داخل الملاعب، حيث إن العناصر المصابة بحاجة إلى عزل منزلى وفترة وقاية وعودة إلى التدريبات فى ظل ضيق الوقت".





أشار إلى أن توصية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الأخيرة بخوض مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رايح جاي سوف تؤدى أيضا إلى إرباك حسابات إدارة المسابقات والمسؤولين في الجبلاية بشأن جدول الدورى الممتاز وتؤدى إلى مزيد من التأجيلات".





وتساءل عبداللطيف الدومانى: "أنا مش فاهم مصرين ليه على عودة الدوري رغم أنه هيكون هناك ضغط رهيب فى الموسم الجاري والدورة الجديد فى ظل وجود ارتباطات عديدة محليا وأفريقيا ودوليا واولمبياد طوكيو".





أوضح أن التمسك باستكمال الدورى الممتاز يلحق الضرر بالأندية المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية إضافة إلى المنتخبات الوطنية بمختلف الدرجات سواء الموسم الحالي أو القادم.





فيما علق أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق على مصير بطولة الدورى الممتاز بعد تزايد أعداد إصابات لاعبي الأندية بفيروس كورونا خلال فترة التدريبات والمباريات الودية وقال: "من غير الاصابات ومن غير فيروس كورونا بالعقل والمنطق ومراعاة الدرجات الأدنى أنا أرى هناك صعوبة بالغة تصل لدرجة المستحيل بشأن استكمال الدورى الممتاز الموسم الجاري".





استطرد: "الوقت لا يسمح باستكمال منافسات الدورى المحلي إضافة إلى ضغط المباريات المحلية ومشاركة ٤ فرق مصرية فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية".





وقال أيضا: "هناك عوامل أخرى تعزز فرضية عدم استكمال الموسم الجارى منها الإصابات العضلية بخلاف الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبي الأندية خلال مرحلة التدريبات".





شدد نجم الزمالك على أنه لا يجوز استكمال الدورى والتمسك به سوف يؤثر على كل الدرجات ولا بد من مراجعة مسؤولى الجبلاية أنفسهم لا سيما وأنه يؤثر على الدورى الموسم القادم.





نوه إلى أن لاعبي المظاليم سوف يتضررون واستكمال الدورى يعنى أن لاعبى الدرجات الأخرى سوف يجلسون فى منازلهم عاطلين وقال: "حرام استكمال الدورى وأرى إلغاء الموسم وبداية الدورى الجديد فى شهر سبتمبر القادم على أن يتم لعب بقية مباريات كأس مصر لتجهيز الفرق المشاركة فى المباريات الإفريقية".





بينما كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن مصير الدورى الممتاز عقب إصابة ١٨ لاعبا من فريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا وقال: "لن يتم تأجيل أو إلغاء منافسات الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري بعد إصابة ١٨ لاعبا من الإنتاج الحربي والمدير الفني مختار مختار".





وأكد مدير الجبلاية أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا وفى مرحلة الانحسار فى الوقت الراهن واللاعبين لديهم مناعة جيدة وفى حالة الإصابة يتعافى سريعا مشددا على أن اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان تقوم بتقييم كل الإصابات بفيروس كورونا من اللاعبين فى الدورى المحلي.



