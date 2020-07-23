فنان يرسم الوشم في أماكن لا تصدق.. تفاصيل

بحثًا عن الاختلاف والتميز، قرر فنان بلجيكي متخصص في الوشم أن يتبع طريقة جديدة لا تشبه أي أحد، فأبدع في رسم الوشم في سقف أفواه الناس بأعمال فنية فريدة.









يعمل "إدي فويت" في صالون الوشم في بروكسل، وهو معروف جيدًا بعمل وشم دائم في أماكن غير تقليدية، بما في ذلك على الأصابع وخلف آذانهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.











ومع ذلك، فإن مهارته الفريدة هي عمل وشم على سطح الفم الذي كان يصممه منذ حوالي خمس سنوات، يستخدم تقنية تسمى "بدس اليد" التي تنطوي على استخدام مسدس الوشم، حيث يتم تشغيل الإبرة يدويًا بدلًا من الكهرباء.









كان "فويت" يعمل مسبقًا في عمل "البرسينج" الثقوب في الجسم لمدة 10 سنوات، ولكنه انتقل إلى رسم الوشوم، قائلًا: "إن الانتقال إلى القيام بالوشم في الأماكن غير المألوفة يشعر بأنه طبيعي".









وأضاف "فويت": "أنا لا أستخدم أي شيء آخر سوى إبرة وبعض البراعة، جنبًا إلى جنب مع ثقة موكلتي"، وأوضح أن استخدام آلة الوشم سيكون قاسيًا جدًا على مثل هذا الجزء الحساس من الجسم.