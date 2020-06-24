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مرأة

الوشم أثناء الحمل خطر يهدد النساء والجنين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:02 م
الوشم أثناء الحمل
الوشم أثناء الحمل خطر يهدد النساء والجنين
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أسماء عبد الحفيظ

فن الجسد، الذي يشمل الثقب والوشم والمكياج الدائم ، له مخاطر صحية مختلفة. تشمل المخاطر الأكثر صلة بالحمل سلامة الأصباغ وإمكانية الإصابة بالعدوى أو الحساسية.

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وفقا لما نشره موقع هيلثي أن الجلد يتم ثقبه في جميع إجراءات فن الجسد ، فهناك خطر أن تتطور العدوى المحلية في موقع البزل.

هناك أيضًا خطر ضئيل في إمكانية انتقال العدوى المنقولة بالدم ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد B أو C ، من أدوات فن الجسد المطهرة بشكل غير صحيح.

عند استخدام الوشم أو المكياج الدائم ، يتم حقن الحبر في الطبقة الثانية من الجلد.

سلامة هذا الحبر غير معروفة. تمت الموافقة على بعض الأحبار لاستخدام الجلد كمستحضرات تجميل ، ولكن لم يتم دراستها بشكل آمن على سلامتها عند حقنها في الجلد.

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