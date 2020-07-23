يواصل التألق.. الدجلاوي محمد طاهر يتوج بالميدالية الفضية في ثاني بطولات بلجيكا الدولية للفروسية

استمرارًا لسيطرة اللاعبين المصريين على ألقاب الفروسية العالمية والأداء المشرف للاعبي أندية وادي دجلة، توج البطل الدجلاوي محمد طاهر بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة بلجيكا الدولية للفروسية CSI** Opglabbeek والتي أقيمت فعالياتها في بلجيكا.
وكان طاهر تُوج ببطولة بلجيكا الدولية للفروسية Csi** lier وهي أول بطولة دولية بعد استئناف النشاط الرياضي لفترة استمرت 4 أشهر.
جدير بالذكر أن محمد طاهر سيشارك مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021، ضمن سبعة لاعبين متأهلين ترعاهم أندية وادى دجلة بمختلف أوجه الدعم الفني والمادي لهم، حيث أظهر هؤلاء المؤهلين أداءً متميزًا على مختلف الأصعدة، وتمكنوا من حصد عدد من الألقاب التي عززت من موقفهم للمنافسة في الأولمبياد، بعد غياب مشاركة مصر فيها التي دامت لـ 60 عامًا.