يواصل التألق.. الدجلاوي محمد طاهر يتوج بالميدالية الفضية في ثاني بطولات بلجيكا الدولية للفروسية

استمرارًا لسيطرة اللاعبين المصريين على ألقاب الفروسية العالمية والأداء المشرف للاعبي أندية وادي دجلة، توج البطل الدجلاوي محمد طاهر بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة بلجيكا الدولية للفروسية CSI** Opglabbeek والتي أقيمت فعالياتها في بلجيكا.











وكان طاهر تُوج ببطولة بلجيكا الدولية للفروسية Csi** lier وهي أول بطولة دولية بعد استئناف النشاط الرياضي لفترة استمرت 4 أشهر.









