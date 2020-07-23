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أخبار العالم

البحث عن 10 آلاف مفقود في ليبيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:44 م
الكشف عن 10 آلاف
الكشف عن 10 آلاف مفقود في ليبيا
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القسم الخارجي
كشف السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، أن عدد المفقودين في ليبيا بلغ 10000 شخص، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب "المساءلة" والكشف عن الحقيقة.

وقال تومرز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مجموعة عمل برلين للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزارتي خارجية هولندا وسويسرا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقشت قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا"، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء تقدر بنحو 10000 شخص.

وأضاف الدبلوماسي الهولندي أن هذه القضية تتطلب المعالجة عن طريق المساءلة وكشف الحقائق لأصدقاء وعوائل المفقودين، بالإضافة إلى وقف دورة أخرى من العنف والانتقام.

ووجه الشكر إلى أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين على معلوماتهم وإحاطاتهم بشأنهم، لافتا إلى تطلعه إلى التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في المستقبل.
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