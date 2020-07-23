AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ما يزال الحذر.. الصحة العالمية: انتقال مكثف لفيروس كورونا في دول قليلة جدا

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:44 م
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
Advertisements
رويترز
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن المنظمة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من الدول.

وأكد تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان"، مضيفا أن ثلثي الحالات جميعها من عشر دول، أما قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن هي من 3 دول فقط.

وأشار إلى أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

وتابع قائلا "أعرف وضعك.. هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك لحظر الإصابة؟".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أفادت بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 15 مليون حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

عودة علاج ترامب وتطورات كورونا حول العالم.. أهم ما جاء في مؤتمر الصحة العالمية

كورونا لن ينتهي.. الصحة العالمية تحذر دول العالم من خطر كوفيد19

ترامب يكشف أسباب تصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا من كورونا

الصحة العالمية: نتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بـ كورونا الأسبوع المقبل

ندعم القرار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تنظيم موسم الحج بأعداد محدودة .. فيديو

ترشيحاتنا

قضية مصيرية.. الرئيس العراقي: نقف إلى جانب مصر لحماية حقوقها في مياه النيل

ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

بعد تألقه مع أستون فيلا.. أرقام تريزيجيه تحرج رضا عبد العال

منظمة الصحة العالمية تكسر آمال ظهور لقاح فيروس كورونا

مفاجأة.. دراسة تكشف سبب جديد وراء الانسداد الرئوي المزمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c