ما يزال الحذر.. الصحة العالمية: انتقال مكثف لفيروس كورونا في دول قليلة جدا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن المنظمة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من الدول.





وأكد تيدروس أدهانوم في إفادته اليومية "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان"، مضيفا أن ثلثي الحالات جميعها من عشر دول، أما قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن هي من 3 دول فقط.





وأشار إلى أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.





وتابع قائلا "أعرف وضعك.. هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك لحظر الإصابة؟".





وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أفادت بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 15 مليون حالة.