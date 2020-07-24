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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يطرح ميزة مهمة لمستخدمي أندرويد.. وآبل تنتج نوعا جديدا من أجهزة آيفون لهذا السبب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أعلنت شركة أسوس Asus، رسميا عن الجيل الثالث من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 3، والذي يجلب العديد من المواصفات والمزايا تجعله ينافس حاسبات الألعاب القوية.


قالت شركة تويتر: إن مجموعة الهاكرز التي اخترقت 130 حسابا على منصتها لشخصيات بارزة خلال الأسبوع الماضي، لنشر عملية احتيال تتعلق بعملة بيتكوين المشفرة، تمكنوا من الوصول إلى الرسائل المباشرة في بعض تلك الحسابات.


طرحت شركة فيسبوك Facebook، اليوم ميزة أمان جديدة إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر Messenger، والتي تتيح لمستخدمي آيفون قفل تطبيق ماسنجر باستخدام خاصية App Lock.


تشتد المنافسة بين شركات تصنيع الهواتف الذكية، حاليا لإنتاج وتصميم أجهزة جديدة مخصصة للألعاب، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المستخدمين للاستحواذ على أكبر حصة سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب التي تشهد رواجا كبيرا مؤخرا، ومن بين أكبر المنافسين في هذا المجال شركتي لينوفو وأسوس، وأعلنت الشركتان عن أحدث هواتفهم الذكية للألعاب ROG Phone 3 وLegion Duel.


أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، حدثًا تجريبيًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد، والذي يجلب ميزتين متوقعتين، وضع البحث المتقدم ودعم الأجهزة المتعددة.


كشفت شركة آبل Apple الأمريكية، عن نوع جديد من أجهزة آيفون iPhone، ولكنها معدلة ومخصصة للباحثين الأمنين كجزء من برنامج جهاز البحث الأمني ​​الجديد لعملاق التكنولوجيا، لمساعدتهم على البحث عن العيوب والثغرات الأمنية في نظام تشغيل الهواتف المحمولة التابع لشركة آبل.


من المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة آبل Apple، تيم كوك أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، إلى جانب جيف بيزوس مالك أمازون، ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، وسندار بيشاي الدير التنفيذي لشركة جوجل، وسيتحدث كوك إلى اللجنة كجزء من تحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى.
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