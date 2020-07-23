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برلمان

"مستقبل وطن": 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:36 م
عبدالرحيم كمال، عضو
عبدالرحيم كمال، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قال عبدالرحيم كمال، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه على قلب رجل واحد.

وأضاف أن 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ، وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وحققت إنجازات ليس لمصر وحدها، ولكن بما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وعادلة.

وقال  "كمال"، في تصريح له اليوم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى ال 68 لثورة 23 يوليو بانها خارطة طريق واضحة المعالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا من قوى الشر والارهاب والظلام.

كما هنأ عضو الهيئة العليا لحزب"مستقبل وطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وجموع مؤسسات الدولة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.
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