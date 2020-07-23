أخبار التوك شو.. تأمين طبي للمصايف ضد كورونا.. موعد صرف معاشات الشريحة الثالثة.. والإعلان عن قيمة التصالح بمخالفات البناء

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصري.



