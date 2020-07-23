أخبار التوك شو.. تأمين طبي للمصايف ضد كورونا.. موعد صرف معاشات الشريحة الثالثة.. والإعلان عن قيمة التصالح بمخالفات البناء

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إنه هناك حوالي 3 مليون مواطن يترددون على منطقة الساحل الشمالي خلال فترة المصايف.
وأضافت هالة زايد في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز"، :" عملنا على التأمين الطبي للمصايف والتأمين الطبي للتجمعات للحماية من فيروس كورونا والتامين الطبي للمشروعات العملاقة في منطقة العلمين ".
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصري.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرغب في دخول حرب في ليبيا ولكن لو فرضت علينا الحرب فنحن لها.
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات يبلغ 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.
وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قيمة رسوم التصالح في مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية على مستوى المدن 20 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 5 آلاف جنيه.
قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، إن منافذ الهيئة ستواصل صرف معاشات شهر أغسطس يوم السبت إضافة إلى انضمام 1500 مكتب بريد.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لضيق الوقت تم اختصار الشريحة الأولي في يومين فقط، لافتا أن الشريحة الثانية ستبدأ الصرف يوم الأحد القادم والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.
احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل
قال ألبرت فهمي عضو مجلس إدارة منظمة الهيئة الكندية للتراث المصري، إنه تم رفع العلم أمام برلمان أونتاريو للمرة الثانية في كندا في شهر الحضارة.
وأضاف ألبرت فهمي في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" حضر مجموعة من الهيئة لحظة رفع العلم
احتفلنا برفع العلم أمام برلمان أونتاريو".
قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح ، إن المياه فى حمام السباحة أو الملابس القطنية لا تنقل فيروس كورونا المستجد .
وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، أن التجمعات حول الشواطئ قد تنقل فيروس كورونا خاصة أن الأخير رذاذى تنفسى ينتقل عبر الهواء .
وجه الإعلامي شريف مدكور، الشكر والتقدير للشعب المصري على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات.
وقال مدكور في برنامجه "4 شارع شريف" على قناة "الحياة": "مصر من أقل دول العالم في حالات الاصابة بفيروس كورونا ".
قال اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه قبل ثورة 23 يوليو كنا نجد الجنود الإنجليز في كل مكان في مصر وكنا نشعر بالخوف بسبب تواجدهم.
وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعد قيام ثورة 23 يوليو وجلاء الإنجليز عن مصر كانت اكبر علامة أثرت فينا دفعتنا لدخول القوات المسلحة لمحاربة كل من يعتدي علينا، وصيحة الوطنية بدأت في ثورة 23 يوليو ".
أكد النائب أحمد رسلان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أصدر بعض القرارات الخاصة بمخالفات البناء، قام بعض المسئولين بترجمة تصريحاته بطريقة خاطئة.
وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن أبناء محافظة مطروح تقدموا لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن التقاعس فى المخالفات سببه الدولة وليس المواطن.
قالت الفنانة هيدى كرم، إن الابن لابد ان يخاف على زعل والدته، ولا يخاف منها، لافتة إلى أن الابن لو خاف من أمه وهو صغير عندما يكبر ويصبح رجلا "هيبطل يخاف".
واضافت هيدى كرم، خلال حوارها ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E ": "ابنك ممكن يبقى جاى من برا متضايق من موقف معين، ويرد عليكى رد ميصحش يتكلم بيه، لازم اراعى انه بنى آدم، وارد يكون مضغوط واسيبه لما يهدى".