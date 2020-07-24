خطة الصناعة والبنك الدولي.. دفع عجلة التنمية بـ سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات.. وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.. وإشادة بزيادة المكون المحلي في منتجات الصعيد

دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية

4 الاف شركة مستفيدة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

البنك الدولى يمول برنامج تنمية صعيد مصر بـ500 مليون دولار و457 مليون دولار من الحكومة المصرية













ترجع اهمية برنامج التنمية المحلية لدعم صعيد مصر الى استفادة الشركات من طرح منتجات ذات مكون محلى نرتفع ، وتوافر فرصة عمل، اضافة الى جعل الصعيد منطقة جاذبة للاستثمار.





وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي فى جميع البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك لبحث أخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .





وقالت نيفين جامع إن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج الذي يقوم على شقين أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، في حين يتمثل الشق الثاني في تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.















