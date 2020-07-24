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أخبار العالم

وزير يمني: قطر تدعم الانقلاب الحوثي وتخدم إيران من باب المكايدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:22 م
علم قطر
علم قطر
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أحمد محرم
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الغرياني أن سياسات قطر في الأزمة اليمنية تتناغم مع انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيون) على الشرعية.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أن سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني.


وأوضح الإرياني أن قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية وتعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية.

وتابع وزير الإعلام اليمني "مؤسف أن تقف قطر بعيدا عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".

وأكد الإرياني أن " قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية".

ودعا لاإرياني قطر إلى مراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة.
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