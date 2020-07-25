طلعت يوسف: عودة أنيس السلتو للاتحاد عقب عيد الأضحى.. فيديو

قال طلعت يوسف المدير الفنى لنادي الاتحاد السكندري، إن اللاعب الليبي، أنيس السلتو سيعود إلى زعيم الثغر خلال الأيام المقبلة.





وأضاف طلعت يوسف خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد السكندري حصل على الموافقات الأمنية بعودة السلتو، واللاعب سيعود إلى الإسكندرية عقب عيد الأضحى.





وأكد طلعت يوسف، إن اللاعب الليبي سيوقع عليه عقوبات طبقا للائحة النادي، وذلك فى حال سفره دون إذن مسبق من إدارة النادي.





يذكر ان المحترف السورى عمرو الميدانى لاعب فريق الاتحاد السكندرى وصل أمس قادمًا من الأراضى السورية حيث غادر البلاد عقب ظهور جائحة كورونا ، و قامت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء إجراءات عودة اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى.

واستقبل المدافع عمرو الميدانى بمطار القاهرة الدولى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة، وسوف يُجرى "الميدانى" مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق .



