AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعت يوسف: عودة أنيس السلتو للاتحاد عقب عيد الأضحى.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:15 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفنى لنادي الاتحاد السكندري
Advertisements
حسن العمدة
قال طلعت يوسف المدير الفنى لنادي الاتحاد السكندري، إن اللاعب الليبي، أنيس السلتو سيعود إلى زعيم الثغر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف طلعت يوسف خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد السكندري حصل على الموافقات الأمنية بعودة السلتو، واللاعب سيعود إلى الإسكندرية عقب عيد الأضحى.

وأكد طلعت يوسف، إن اللاعب الليبي سيوقع عليه عقوبات طبقا للائحة النادي، وذلك فى حال سفره دون إذن مسبق من إدارة النادي.

يذكر ان المحترف السورى عمرو الميدانى لاعب فريق الاتحاد السكندرى وصل أمس قادمًا من الأراضى السورية حيث غادر البلاد عقب ظهور جائحة كورونا ، و قامت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء إجراءات عودة اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى.

واستقبل المدافع عمرو الميدانى  بمطار القاهرة الدولى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة، وسوف يُجرى "الميدانى" مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تألق معنا.. رئيس الاتحاد السكندري يرفض "أرقام" الزمالك لضم رزاق سيسيه

رغم الاعتراض.. الاتحاد السكندري يعيد فتح التعاقد مع عمار حمدي

الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع طلعت يوسف

"سلتو" يكشف حقيقة هروبه من الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

وصول عمرو الميداني استعدادًا للمشاركة في تدريبات زعيم الثغر

ترشيحاتنا

اسمها ومحل إقامتها.. 5 معلومات عن حبيبة أحمد سعد الجديدة

كهربا يتقدم بالهدف الأول للأهلى على سموحة.. فيديو

تراجع حاد في الوفيات.. الصحة: تسجيل 38 وفاة.. 659 إصابة بـ كورونا

هل السكان مطالبون بتسديد قيمة التصالح على العقار؟.. التنمية المحلية تجيب

رسائل أردوغان من منبر آيا صوفيا.. من سيف محمد الفاتح إلى اتفاقية لوزان.. فيديو

هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته