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تعليم

اختتام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم الأدبى اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 11:54 ص
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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احمد صالح
اختتمت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم الأدبى بمحافظة شمال سيناء في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، بدون أية شكوى.


وأكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى مختلف لجان المحافظة للقسم الأدبي على مستوى جميع اللجان.


وقال إن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، وإن الهدوء يخيم على جميع اللجان دون شكوى.


وأشار إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، وتواجد طبيب وممرض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.


ونوه إلى متابعة عمليات تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل لجنة بداية من دخول الطلاب حتى بداية انطلاق الامتحان، وأنه اطمأن من الطلاب أن الامتحان لم يخرج عن المتوقع والمنهج المقرر عليهم، ولم يواجه الطلاب اليوم أدنى مشكلة فى أداء الامتحان، كما تم تأمين اللجان بالكامل من قبل رجال الأمن، ويتوافر بها جميع الإمكانيات الطبية اللازمة، مع توفير المياه والنظافة والتطهير والتعقيم اليومى بمقار اللجان.


وأضاف أنه تتم المتابعة بمرافقة أعضاء المكتب الفنى برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير عملية الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان.


من جهته، أعلن محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، أن عدد طلاب القسم الأدبى 395 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان فى كل من:


العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأنه لم ترد لغرفة العمليات حتى الآن أي شكاوى أو إخطارات بخصوص الامتحانات أو سلامة وصحة الطلاب والملاحظين.
اختتام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم الأدبى اليوم
اختتام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم الأدبى اليوم
اختتام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء للقسم الأدبى اليوم
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