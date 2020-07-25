وكيل تعليم الإسماعيلية يشدد على تسليم أدوات الوقاية لطلاب الدبلومات الفنية

انطلق اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بعدد ٥٢ لجنة موزعة بمحافظة الاسماعيلية .





وتستمر الامتحانات الدبلومات الفنية النظرية حتي يوم 13 اغسطس القادم بحضور ابراهيم كراوية مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية.





واكد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة، اثناء جولته الصباحية للاطمئنان علي سير الامتحانات، علي جاهزية جميع اللجان حيث تم تعقيم وتطهير جميع اللجان وعددها 52 لجنة علي مستوى المحافظة بانواعها الصناعية والتجارية والزراعية .





وتابع من المقرر ان يتم تسليم الطلاب وجميع العاملين باللجنة ادوات الوقاية المتخصصه وكذلك المحافظة على التباعد عند دخول الطلاب الي جانب وضع علامات إرشادية لحركة وانتظار الطلاب.





واضاف مدير تعليم الاسماعيلية يخوض جميع الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة اولى علي ان يتم تسليم ورقة الأسئلة والإجابة للطلاب والخاصة بمادة التربية الدينية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية مع توقيع الطلاب بالاستلام وتسليمها للجنة يوم الثلاثاء ٧/٢٨ .





وشدد " قبيصي " علي اهمية التواصل مع مركز الأسئلة وغرفة العمليات واللجنة الثلاثية بالمديرية والإدارات لتذليل اى مشاكل او عوائق بالاضافه الي تواجد مندوب للجنة الإدارة باللجنة للتواصل مع لجنة الإدارة.





كما اشار الي مشاركة جميع أعضاء اللجنة بدون استثناء لتنظيم دخول الطلاب وتسليم ادوات الوقاية وقياس درجة الحرارة حيث يتم دخول الطلاب في الساعه العشرة صباحا.





واختتم من حق الطالب تأجيل الامتحان فى حالة ظهور علامات مرضية عليه بتقرير من المسئول الطبي باللجنة واستيفاء المستندات اللازمة والتواصل مع لجنة النظام والمراقبة.





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