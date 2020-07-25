AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم الإسماعيلية يشدد على تسليم أدوات الوقاية لطلاب الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 01:00 م
وكيل تعليم الاسماعيلية
وكيل تعليم الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
انطلق اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بعدد ٥٢ لجنة موزعة بمحافظة الاسماعيلية.

وتستمر الامتحانات الدبلومات الفنية النظرية حتي يوم 13 اغسطس القادم بحضور ابراهيم كراوية مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية.

واكد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة، اثناء جولته الصباحية للاطمئنان علي سير الامتحانات، علي جاهزية جميع اللجان حيث تم تعقيم وتطهير جميع اللجان وعددها 52 لجنة علي مستوى المحافظة بانواعها الصناعية والتجارية والزراعية .

وتابع من المقرر ان يتم تسليم الطلاب وجميع العاملين باللجنة ادوات الوقاية المتخصصه وكذلك المحافظة على التباعد عند دخول الطلاب الي جانب وضع علامات إرشادية لحركة وانتظار الطلاب.

واضاف مدير تعليم الاسماعيلية يخوض جميع الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة اولى علي ان يتم تسليم ورقة الأسئلة والإجابة للطلاب والخاصة بمادة التربية الدينية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية مع توقيع الطلاب بالاستلام وتسليمها للجنة يوم الثلاثاء ٧/٢٨ .

وشدد " قبيصي " علي اهمية التواصل مع مركز الأسئلة وغرفة العمليات واللجنة الثلاثية بالمديرية والإدارات لتذليل اى مشاكل او عوائق بالاضافه الي تواجد مندوب للجنة الإدارة باللجنة للتواصل مع لجنة الإدارة.

كما اشار الي  مشاركة جميع أعضاء اللجنة بدون استثناء لتنظيم دخول الطلاب وتسليم ادوات الوقاية وقياس درجة الحرارة حيث يتم دخول الطلاب في الساعه العشرة صباحا. 

واختتم من حق الطالب تأجيل الامتحان فى حالة ظهور علامات مرضية عليه بتقرير من المسئول الطبي باللجنة واستيفاء المستندات اللازمة والتواصل مع لجنة النظام والمراقبة.

اقرا ايضا: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

قبل دخول لجنة ثانوية عامة.. محافظ الإسماعيلية يخضع لقياس درجات الحرارة

محافظ الإسماعيلية لمسئولي لجان الثانوية العامة: أولادكم أمانة

امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور

قبلات وأحضان وطالبة سرطان.. 8 مشاهد غريبة في امتحان الثانوية العامة اليوم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون غدا اللغة الأجنبية الأولى.. إجراءات أمنية لفض تجمعات الأهالي حول اللجان.. إلزام الطلاب بالتوقيع في كشوف استلام أدوات الوقاية من كورونا.. وصرف حافز 25% للجان المنضبطة

ترشيحاتنا

بعد خضوعها للعلاج النفسى.. إيداع طفلة قليوب إحدى دور الرعاية

مذيعة تنجو من السرطان بسبب ملاحظة أرسلها أحد متابعيها.. صور

أول تدخل أمريكي ضد تركيا.. وصول حاملة الطائرات النووية "يو اس ايزنهاور" و12 سفينة حربية للبحر المتوسط

الحياة وسط الأسماك.. شاهد أول فندق تحت الماء بأفريقيا

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

AdvertisementS

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

لشراء لقاح كورونا.. الصين تقدم مليار دولار للدول المصابة

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

الحياة وسط الأسماك.. شاهد أول فندق تحت الماء بأفريقيا