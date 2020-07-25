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تعليم

في ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الطلاب: امتحان الأدب والنصوص سهل ومباشر

السبت 25/يوليه/2020 - 12:02 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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أحمد بسيوني

أعرب طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم السبت، عن سعادتهم لسهولة امتحان الأدب والنصوص، وانتهاء الامتحانات بعد سنة عصيبة تخللتها أحداث كثيرة كان أبرزها انتشار جائحة كورونا.


وأشار عدد من الطلاب من أمام معهد أبوقير الأزهري بالإسكندرية، في تصريحات لـ"صدى البلد" عقب الامتحان مباشرة، إلى أن الامتحان كان سهلًا ومن المنهج المقرر.


وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن الامتحان كان مطابقًا للمناهج المقررة، مع التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومنع الغش بكافة الطرق والوسائل، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان.


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وأشاد هاشم بالتأمين الشرطي للجان، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادات الشرطة بالإسكندرية، وجميع الضباط، وأفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة.


من جانبه، أثنى الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، داعين الله سبحانه بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.


من الجدير بالذكر أن امتحانات القسم العلمي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 / 8 / 2020.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 /2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


وقد تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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