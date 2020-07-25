برلمانى: سيناء ستكون من أهم مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الاراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.





وطالب " حساسين " فى بيان أصدره اليوم الوزراء المختصين بسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الأراضي وكذا الترع وإقامة مجتمعات عمرانية لمن يسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الأراضي الصالحة للزراعة.





وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذه التكليفات يكفل جذب ملايين المواطنين من الدلتا والوادى الى سيناء للمشاركة فى تملك هذه المشروعات.



