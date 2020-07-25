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محافظات

بسبب مخالفات البناء.. محافظ القليوبية يحيل مسؤولي التنظيم فى حى شرق شبرا الخيمة للتحقيق

السبت 25/يوليه/2020 - 05:56 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم احالة جميع مسؤولي التنظيم والإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق لعدم اتخاذهم إجراء جاد بشأن إزالة مبنى مخالف من الهيكل المعدني على مساحة 400 متر بمحطة تموين سيارات بأول شارع 15 مايو في مهده واكتفائهم بتحرير محاضر مخالفة فقط وتباطؤهم في إزالة المبنى.




من ناحية اخرى أزالت الأجهزة التنفيذية بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطه شبرا ثان والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة المبنى بالكامل حيث قام مالكو محطة الوقود بانشائها بالمخالفة وتجهيزها لتكون محلات تجارية تابعة للمحطة.


وبعد انتهاء الإزالة تفقد المحافظ  شارع مايو ومنطقة بهتيم وأحمد عرابي ووجه بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع.


من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية اليوم بحمله لإزالة الإشغالات والباعه الجائلين بشارع سعد زغلول ومنطقه عمارات الأوقاف بوسط بنها وتم إزالة جميع الباعة الذين كانوا يفترشون بالطريق العام ويتسببون في تعطيل الحركة المرورية بميدان سعد زغلول وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل .


و كلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إزاله الإشغالات بشكل يومي حتي لا يعودون.
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