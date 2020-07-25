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محافظات

جهود مكثفة لـ مستقبل وطن دعمًا لمرشحيه في الشيوخ بـ كفر الشيخ

السبت 25/يوليه/2020 - 12:00 م
جهود مكثفة لـ مستقبل
جهود مكثفة لـ مستقبل وطن دعمًا لمرشحيه في الشيوخ
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محمود زيدان
تتواصل الاجتماعات المكثفة لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ بالأمانات المختلفة وأمانات المراكز لدعم وتأييد مرشحى الحزب لمجلس الشيوخ وذلك برعاية المستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب و تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والتى ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبى ودعم وتأييد مرشحى الحزب بكل الامكانات المتاحة لجميع مرشحى الحزب فردى وقائمة.

يأتي ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بمحافطة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

ففى مقر الحزب الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، عقدت أمانة المراة اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وحنان قنديل أمينة المراة وأعضاء هيئة المكتب وأمينات المراكز وعضوات الحزب.

وتحدث الدكتور على أبو شوشة، عن أهمية الالتزام الحزبى وأهمية دور المرأة فى الانتخابات مؤكدًا على ضرورة الحضور بكثافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان والالتزام بالنظام العام الذى أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبها، أشارت حنان قنديل إلى أن المرأة دائمًا تثبت وطنيتها ووجودها فى كافة المواقف الوطنية والحفاظ على حقوقها مطالبة بتشجيع المراة لأسرتها على الذهاب لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهن مع ضرورة الالتزام الحزبى وانتخاب مرشحى الحزب.

وفى مركز دسوق، عقدت أمانة المركز برئاسة المهندس عادل النجار اجتماعًا موسعًا بحضور مرشحى الفردى اللواء حسن البحيرى رقم 1 رمز القلم والمهندس أشرف ممدوح عبد الونيس رقم 2 رمز الكتاب والمهندس على العجوانى رقم 3 رمز سنبلة القمح، وأعضاء الأمانات المختلفة وهيئة مكتب مركز دسوق ومصطفى عامر أمين التنظيم.

وتحدث النجار حول أهمية التكاتف والالتزام الحزبى الكامل خلال الفترة القادمة بإذن الله مشيرًا إلى أن المنافسة قوية وتحتاج إلى جهود كل أعضاء الحزب فى حشد أقاربهم وأنصارهم لدعم مرشحى الحزب الذين يتميزون بتلاحمهم الواضح مع الجماهير وسعيهم الدؤوب لخدمة المواطن البسيط.

يأتي ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ القادمة لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.
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