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فن

أخبار الفن| صورة نادرة لـ أحمد السعدني.. تسجيل صوتي لـ توفيق الدقن.. وكواليس أغنية صاحبة رأي

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:10 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان أحمد السعدني صورة قديمة له من طفولته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

قال الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، إنه أخذ جملة «انا صاحبة رأي» من على لسان النجمة اللبنانية إليسا، حينما قالتها في برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مرسيل غانم، لافتًا إلى أن الجملة قد تكون مرت سريعا على آذان المشاهدين ولكنها استوقفته. 

علقت الفنانة السورية ديما بياعة، على منشور زوجة طليقها - الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر انستجرام، التي دعمت الأخيرة، من خلال ابن زوجها الفنان السوري تيم حسن. 

عبرت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان احمد السقا في فيلم "العنكبوت"، التي تنتظر عرضه قريبا.

في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن والذي قام بتسجيله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات، والذي سأله فيه عن شخصية "الباز أفندي" في فيلم "ابن حميد"، لما نقول "الو يا همبكا" وكانت بداية الانتشار التلفزيوني؟. 

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