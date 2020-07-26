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أخبار العالم

طيران مجهول.. أنباء عن قصف قاعدة الوطية في ليبيا وخسائر كبيرة لـ الوفاق ومرتزقة تركيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت مصادر عسكرية بتعرض قاعدة الوطية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا لغارات جوية أمس السبت، من قبل طيران مجهول.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن الضابط في أمن غريان محمود الشارد إن طيرانا حربيا مجهولا حلق على علو منخفض على مدينة غريان واتجه صوب القاعدة ليسمع دوي 3 انفجارات قوية وسط القاعدة.

وأضاف أن الغارات استهدفت مخزنا للسلاح والذخائر وغرفة عمليات بالقاعدة، مشيرا إلى  أن مضادات أرضية من عيار ”23“ انطلقت من مفارز مسلحة موجودة لتأمين القاعدة للرد على القصف الجوي.

وأكد الضابط محمود الشارد أن  انطلاق المضادات لم يمنع الطائرات من تكرار القصف لمرتين أخريين، وذلك وقفا لمعلومات واردة من مصدر موجود في القاعدة، فإن القصف استهدف مخازن تحوي أسلحة وذخائر ومعدات جديدة وصلت مؤخرا من تركيا، بالإضافة إلى غرفة عمليات تم الانتهاء من تجهيزها منذ يومين.

يشار إلى هذه هي المرة الثانية التي ترد فيها أنباء عن قصف "الوطية" من قبل طيران مجهول منذ أن انسحب منها الجيش الوطني الليبي لأهداف استراتيجية في أبريل الماضي.

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