أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 16 مليون حالة

سجل العالم أكثر من 16 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وذلك وفق أحدث تعداد لوكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية اليوم، الأحد.





فقد وصل إجمالي عدد الإصابات حول العالم إلى 16 مليونا و50 ألفا و233 إصابة، بينها 645 ألفا و184 وفاة على الأقل.





وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجلت أربعة ملايين و178 ألفا و21 إصابة بينها 146 ألفا و460 وفاة ، تليها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفًا و915 إصابة و182 ألفًا و501 وفاة) ومن ثم أوروبا ثلاثة ملايين و52 ألفا و108 إصابات و207 آلاف و734 وفاة.





وفي سياق متصل، قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، "إن جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف البلدان حول العالم تتضافر من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين".



