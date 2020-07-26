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منوعات

الكمامة البرتغالية تتحدى فيروس كورونا.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نجح الباحثون في معمل لشبونة في البرتغال في إنتاج كمامة قماشية مصنوعة بطريقة معينة تتحدى الإصابة بفيروس كورونا. 

وحسب ما نشرته صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، فإن الباحثين نجحوا في تطوير الكمامة "moxadtech imm" التي تتمكن من تعطيل مفعول فيروس كورونا ومنعه التعامل مع الجسم. 

قام الباحثون بتجربة القمامة للتأكد من فعاليتها، تأكد الأطباء من جودتها بعد غسلها 50 مرة واستعمالها والنتائج كانت جيدة للغاية لذلك قرر المعمل اعتمادها. 

حصلت الكمامة البرتغالية على شهادة الحماية الميكروبية والتي عن طريقها يتم التأكد من قوة الأنسجة في الكمامة في التعامل مع الفيروسات. 
الكمامة البرتغالية تتحدى فيروس كورونا.. صور
الكمامة البرتغالية تتحدى فيروس كورونا.. صور
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