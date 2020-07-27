دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة على دفعات بهذا الشرط

« ما شروط إخراج زكاة المال على دفعات؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، إنه يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بشرط عدم دخول السنة الجديدة، وفوات العام الذي وجبت فيه الزكاة.
وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء: « فإذا وجبت الزكاة 1 رمضان هذا العام؛ يجوز للمزكي أن يخرج كل شهر 1000 جنيه مثلًا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك إلا بعذر مقبول».
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وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في وقت سابق، أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.