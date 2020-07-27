دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة على دفعات بهذا الشرط





إخراج زكاة المال على دفعات بشرط عدم دخول السنة الجديدة، وفوات العام الذي وجبت فيه الزكاة. وقال الدكتور أحمد ممدوح ، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، إنه يجوز





وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء : « فإذا وجبت الزكاة 1 رمضان هذا العام؛ يجوز للمزكي أن يخرج كل شهر 1000 جنيه مثلًا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك إلا بعذر مقبول».







