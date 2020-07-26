العراق.. استمرار الانفجارات داخل معسكر صقر وتصاعد أعمدة الدخان.. فيديو

أفادت قناة "السومرية" العراقية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستمرار الانفجارات داخل معسكر صقر جنوبي العاصمة بغداد وتصاعد أعمدة الدخان منه.





وقالت قناة "دجلة" العراقية، إن المعسكر تعرض لضربات صاروخية منذ قليل، فيما أكد الجيش العراقي في بيان مقتضب تعرض المنطقة لانفجاريين متتاليين".





وقد تعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف ورائها.





ونشرت الولايات المتحدة، التي يتواجد آلاف من جنودها في العراق، منظومة "سي رام" المضادة للصواريخ بداية العام الحالي، واستخدمتها للمرة الأولى بداية يوليو.





