العراق.. استمرار الانفجارات داخل معسكر صقر وتصاعد أعمدة الدخان.. فيديو

أفادت قناة "السومرية" العراقية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستمرار الانفجارات داخل معسكر صقر جنوبي العاصمة بغداد وتصاعد أعمدة الدخان منه.
وقالت قناة "دجلة" العراقية، إن المعسكر تعرض لضربات صاروخية منذ قليل، فيما أكد الجيش العراقي في بيان مقتضب تعرض المنطقة لانفجاريين متتاليين".
وقد تعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف ورائها.
ونشرت الولايات المتحدة، التي يتواجد آلاف من جنودها في العراق، منظومة "سي رام" المضادة للصواريخ بداية العام الحالي، واستخدمتها للمرة الأولى بداية يوليو.
خلية الاعلام الامني— Haider Ahmed (@HaiderAhmedHA) July 26, 2020
في الساعة السادسة واربعون دقيقة بعد عصر اليوم الاحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر ، كمعلومات أولية وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا.#بغداد#العراق#التراكمي_الوزاري_من_الكاظمي pic.twitter.com/BtwqVDURHc
#العراق.. انفجارات ضخمة في معسكر صقر الذي يضم مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لفصائل #الحشد_الشعبي #إرم_نيوز #بغداد pic.twitter.com/eAGxXD6n15— إرم نيوز (@EremNews) July 26, 2020