AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق.. استمرار الانفجارات داخل معسكر صقر وتصاعد أعمدة الدخان.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت قناة "السومرية" العراقية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستمرار الانفجارات داخل معسكر صقر جنوبي العاصمة بغداد وتصاعد أعمدة الدخان منه.

وقالت قناة "دجلة" العراقية، إن المعسكر تعرض لضربات صاروخية منذ قليل، فيما أكد الجيش العراقي في بيان مقتضب تعرض المنطقة لانفجاريين متتاليين".

وقد تعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف ورائها.

ونشرت الولايات المتحدة، التي يتواجد آلاف من جنودها في العراق، منظومة "سي رام" المضادة للصواريخ بداية العام الحالي، واستخدمتها للمرة الأولى بداية يوليو.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تؤكد دعم العراق في مجالات التعاون العسكري ومكافحة كورونا

سماع دوي انفجارات متتالية قرب معسكر التاجي شمال بغداد

بعد اعتقال عدد من عناصرها.. كتائب حزب الله تهدد بقتل رئيس الوزراء العراقي

بعد إطلاق سراحهم .. أعضاء كتائب حزب الله يدوسون صورة رئيس الوزراء العراقي

العراق.. سماع دوي انفجارين بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد

العراق.. استهداف معسكر صقر في بغداد بقصف صاروخي

ترشيحاتنا

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

قبل موقعة وست هام.. ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

تقرير بريطاني: أردوغان يتواطأ مع الصين لقمع مسلمي الإيجور

تعرف على أماكن منافذ المتاجر المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 56.. شاهد أجمل فساتين ساندرا بولوك

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا