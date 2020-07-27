تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتابع جاهزية خطوط الإنتاج بشركة فاكسيرا.. برلمانيون: خروج عقار قوى للقضاء على الفيروس فى الربع الأخير من العام

برلمانى:

بروتوكول مصر والصين يبشر بوجود لقاح قوى لقتل كورونا

أمين سر صحة النواب:

فيروس كورونا أصبح ضعيفا جدا.. وعقار جديد سيقضي عليه

عضو صحة النواب:

مصر ستشهد طفرة فى إنتاج وتصدير لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتور محمد العبادي رئيس مجلس إدراة شركة "فاكسيرا" الأسبق.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان، أن

، مؤكدًا أن التصريحات الصينية تؤكد خروج عقار قوى للقضاء على الفيروس فى الربع الأخير من العام.

هناك تعاونا جادا بين مصر والصين للكشف عن عقار فعال للقضاء على

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن فيروس كورونا اصبح ضعيفا جدا وفى حالة تراجع مستمر وخير دليل على ذلك انخفاض أعداد الاصابات اليومية، مؤكدًا أن العقار الجديد سيقضى تماما على الفيروس حال التأكد من فعاليته.

ومن جانبه، قال النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر عقدت بروتوكول بينها وبين الصين من أجل تبادل الخبرات فى مجالات الطب وإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.









وأكد "حسب الله" لـ"صدى البلد"، أن مصر قامت خلال الاونة السابقة بتقديم المساعدة والدعم للصين وها هي الآن تجنى ثمار هذا التعاون في القيادة السياسية لديها بعد نظر ورؤية مستقبلية وبروتوكولات التعاون خير دليل على ذلك.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن قريبا سوف يكون هناك عقار فعال لفيروس كورونا وذلك ما أكدت التصريحات الصينية حال فعالية اللقاح الأخير، متابعا:" برتوكول مصر والصين يبشر بوجود لقاح قوى لقتل كورونا".









كما، قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من أجل التصدى لفيروس كورونا ومن أبرز هذه الجهود هى إنشاء شركة فاكسيرا وغيرها من بروتوكولات التعاون بينها وبين الدولة الصينية من أجل إنتاج عقار فعال للقضاء على فيروس كورونا.





واكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى الاقتصاد المصرى بسبب وجود مثل هذه الشركات وبروتوكولات التعاون من خلال إنتاج وتصدير كميات كبيرة خارج البلاد من لقاح كورونا بعد التأكد من فعاليته.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر كانت من ابرز الدول التى قامت بإنتاج عقار فيروس سى وسيشهد التاريخ استمرار عطائها مرة اخرى فى القضاء على فيروس كورونا.



