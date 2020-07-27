محافظ الوادي الجديد يبحث إقامة مزرعة بحثية ذكية

بحث محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط مع رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد بيومي زهران، إقامة مزرعة بحثية ذكية لاستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد ونظم الزراعة الذكية والدقيقة في البحوث الزراعية.





وقال المحافظ - في بيان صباح اليوم الاثنين - إنه التقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد والوفد المرافق له، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، موضحًا أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لإدراج كافة الأراضي التي تم تقنين وضعها بالمحافظة ضمن قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية التي تعدها الهيئة وتحديثها أولًا بأول، وكذلك الأراضي الخاصة بصندوق استصلاح الأراضي للوقوف على نسب معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة بمراكز المحافظة.





وأضاف المحافظ أن اللقاء شمل بحث أوجه التعاون بين المحافظة ووزارة الري والهيئة لترشيد استهلاك مياه آبار الري، وذلك من خلال إنشاء غرف تحكم عن بُعد في تصرف المياه.





كانت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء قد سلمت محافظة الوادي الجديد الأسبوع الماضي قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالمحافظة وأطلس الخرائط الخاص بحصر الثروات الطبيعية الذي يمكن من خلالها وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها.



