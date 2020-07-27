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رياضة

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:55 ص
شوبير ومرتضي منصور
شوبير ومرتضي منصور
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عمرو الحلوانى

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن مجاملة وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، بانضمامه بالمجاملة إلى منتخب مصر.


وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أنه يعرف وائل جمعة، مؤكدا أنه شخص محترم للغاية.


وأضاف: "وائل جمعة بعد انتقاله إلى الأهلي قادمًا من صفوف غزل المحلة، بدأ مرحلة من التألق وكان أحد أبرز وأهم نجوم منتخب مصر، ولم يكن لاعبًا في المنتخب بالمجاملات".


وأشاد شوبير بالتاريخ الكبير لـ وائل جمعة مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه المدافع الأبرز على الإطلاق.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجه انتقادًا حادًا إلى وائل جمعة، مؤكدًا مجاملته بالانضمام بصفة مستمرة إلى منتخب مصر.

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