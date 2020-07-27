متاحة في 1040 مسجدا و14 ساحة.. قرار كويتي بشأن صلاة عيد الأضحى

أعلنت دولة الكويت عن اداء صلاة عيد الأضحي المبارك في 1040 مسجدًا في المناطق النموذجية والسكن الخاص بجانب تجهيز 14 ساحة كمصليات للعيد في مراكز الشباب والساحات الرياضية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياصة.





وفي تصريح صحفي، شدد وكيل وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي علي حرص الوزارة في توفير هذه المصليات بهدف التسهيل على المصلين والتخفيف على المساجد من زيادة أعداد المصلين.





وأشتد عمادي بوعي وتفهم المصلين حيث قال : إن نسبة الالتزام بالإشتراطات الصحية عالية جدًا من المصلين، ما يدل على وعيهم وتفهمهم لضرورة التقيد بالإشتراطات الصحية خلال صلاة الجمعة والجماعة والتي ستكون هي ذات الإشتراطات الصحية التي ستطبق في صلاة العيد سواء كانت في المساجد أو المصليات الخارجية.





ونوه عمادي إلى أن الأعمار المسموح لها في دخول المساجد بحسب القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص فقد أكد القرار بعدم السماح لمن هم أقل من ١٥ عامًا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدخول المساجد، وذلك حفاظًا على سلامة المصلين في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.