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أخبار العالم

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلي، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأنها عقدت اجتماعًا أمنيًا طارئًا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد لحظات من قصف جيش الاحتلال لجنوب لبنان. 

وقالت الوزارة: "قواتنا تمكنت من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 أشخاص".

ونفت الوزارة وقوع أي قتلى بين صفوف جيش الاحتلال جراء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وقواته. 

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس.. والتفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس، وعلى السكان البقاء في المنازل، موضحا أنه يحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت في يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لاحتمالات واسعة من السيناريوهات".
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