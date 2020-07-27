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ديني

رسالة الأزهر لمن حرم من أداء الحج بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:10 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
وجه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة لمن حرم من أداء فريضة الحج هذا العام بسبب وباء كورونا. 


وقال "عرفة"، في البث المباشر لصفحة "صدى البلد"، للرد على أسئلة الجمهور، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، منوها بأن كان عازما على أداء الفريضة هذا العام وحدث أمر طارئ منعه منه فله الأجر والثواب من عند الله. 

وأشار إلى أن هناك أعمالا تعادل ثواب الحج لمن حرم من زيارة بيت الله الحرام والوقوف بعرفة منها المداومة على الصلاة في وقتها والإكثار من الصيام والإنفاق في سبيل الله والجلوس للذكر وخاصة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. 

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