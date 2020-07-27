مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة

كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن نية الحكومة تقديمها لتعديل على قانون الثانوية العامة





وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة تنوي التقدم بتعديل على قانون امتحانات الثانوية العامة، وقد أبلغت لجنة التعليم بذلك، لكنها لم ترسل التعديل النهائي إلى اللجنة إلى الآن"، مشيرةً إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديل الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم على قانون الثانوية العامة.





وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن وزارة التعليم تحدثت مع اللجنة في مقترحين يخصان قانون امتحانات الثانوية العامة، الأولى يتضمن أن يكون التعديل مختلفا من محافظة لأخرى، وليس امتحانًا قوميًا كما هو الحال الآن، وهذا يتطلب إدخال تعديل على القانون.





وتابعت: "أما المقترح الثاني فيشمل إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي"، مضيفة بأنه أيًا كان شكل الامتحانات فذلك يحتاج إلى تعديل على القانون.









وأشارت النائبة إلى أن لجنة التعليم سوف تبحث مع الوزارة خلال اجتماع لاحق تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الثانوية العامة.

