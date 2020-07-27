AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:02 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن نية الحكومة تقديمها لتعديل على قانون الثانوية العامة.

وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة تنوي التقدم بتعديل على قانون امتحانات الثانوية العامة، وقد أبلغت لجنة التعليم بذلك، لكنها لم ترسل التعديل النهائي إلى اللجنة إلى الآن"، مشيرةً إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديل الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم على قانون الثانوية العامة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن وزارة التعليم تحدثت مع اللجنة في مقترحين يخصان قانون امتحانات الثانوية العامة، الأولى يتضمن أن يكون التعديل مختلفا من محافظة لأخرى، وليس امتحانًا قوميًا كما هو الحال الآن، وهذا يتطلب إدخال تعديل على القانون.

وتابعت: "أما المقترح الثاني فيشمل إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي"، مضيفة بأنه أيًا كان شكل الامتحانات فذلك يحتاج إلى تعديل على القانون.


وأشارت النائبة إلى أن لجنة التعليم سوف تبحث مع الوزارة خلال اجتماع لاحق تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الثانوية العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تحرك برلماني عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

التعليم: إجراء اختبارات قدرات بديلة لامتحانات الثانوية العامة شائعات مضللة.. فيديو

تعليم البرلمان: اجتماع مهم يتعلق بامتحانات الثانوية العامة وموازنة التعليم غدا

لأقل من 21 سنة.. "تعليم النواب" تلغي رسم القيد على المصنفات والتسجيلات الإذاعية

الأعلي للجامعات بالبرلمان: جائحة كورونا كسرت التعامل الإلكترونى.. الطالب المتغيب عن الامتحان لعُذر مقبول يحتفظ بدرجاته كاملة.. عودة المدن الجامعية للطلاب المغتربين

برلماني: الدولة أدارت امتحانات الثانوية بجدارة.. وخطة التعليم عن بعد ممتازة

ترشيحاتنا

تأكيد إصابة أول قطة بـ"كورونا" في بريطانيا

ترحيل حنين حسام ومودة الادهم لسجن القناطر

مكتبة 2 مليون ساعة في قناة الأهلي بعد التطوير

عضو لجنة سد النهضة: علامات استفهام على تأخير مفاوضات الاتحاد الإفريقي

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

تطور جديد بشأن قضية المصري المعتدى عليه بالكويت.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد