بعد لقاء السيسى مع وزير الخارجية السعودى.. سمير غطاس: المواجهة مع تركيا أصبحت قومية عربية.. فيديو

علق الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب على لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية السعودى قائلا إن لقاء اليوم بالغ الأهمية نظرًا لكون العلاقات المصرية السعودية قوية وتعكس تطابقا كبيرا في وجهات النظر والمواقف في كافة المناحي المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية خاصة في الملف الليبي.





وأضاف سمير غطاس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع علي قناة "الحدث العربية", أن لقاء اليوم يكتب أهمية خاصة تنبثق من رغبة مصر في أن تجعل المواجهة مع تركية مواجهة عربية تركية خاصة مع وجود إرادة تركية لتصدير الحلول وكأنها قوة استعمارية وتمددها في عدد من الأقطار العربية مثل اليمن وسوريا والعراق وقطر بالإضافة لمحاولة تعزيز التواجد الإخواني في تونس وشمال إفريقيا.





وتابع عضو مجلس النواب أن هذه التمددات لا يمكن مجابهتها إلا بمواجهة عربية تركية في مواجهة المحاولات العثمانية الجديدة.





وأوضح الدكتور سمير غطاس أن التطابق المصري السعودي لا بد أن ينعكس على الداخل الليبي، مشيرًا إلى أن مصراتة وهي رأس الرمح في المواجهات مع الميليشيات إذا حدثت مواجهة قبيل الدخول لسرت تتضمن أربع قبائل عربية من إجمال ست قبائل كبرى وهذه القبائل لها أصول عربية تنتمي للجزيرة العربية وبالتالي فإن المعركة في الداخل الليبي لا بد أن تكون واضحة المعالم وهي مواجهات عربية تركية ضد هذه المحاولات.







وكشف غطاس أن ثمة تقارير تتحدث عن تحويل 3 مليارات من الأرصدة الليبية من حكومة السراج لصالح أردوغان وهى من أموال الشعب الليبي لتغطية نفقاته الاستعمارية في المنطقة ونقل المرتزقة، مشيرًا إلى أن تقارير أخرى كشفت أن مرتزقة جرى نقلهم أيضًا من الصومال.





وأكد أن المواجهة القادمة لا بد أن تكون منبثقة من قومية عربية لمواجهة محاولة الاستعمار التركي.