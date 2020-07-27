محافظ جنوب سيناء: ممشى أهل مصر فالنسيا الشرق لأهالي مدينة الطور.. صور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن ممشى أهل مصر فالنسيا جديدة لأهالي طور سيناء.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ الأخيرة قبل افتتاح الممشى الأربعاء القادم ليكون متنفسا لأهالي طور سيناء.





وتابع فودة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء قبيل افتتاحها رافقه اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الشركات القائمة بالتنفيذ.





وتفقد المحافظ اللمسات الأخيرة لممشي اهل مصر وأعلن المحافظ عن إفتتاحه بعد غد الاربعاء حتي يستطيع المواطنين التمتع والتنزة به خلال فترة عيد الاضحي المبارك و يعتبر صرحا رائعا بطول 2 كم تم انارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة ووجه المحافظ باقامة حفلًا مسائيا لاهالي المدينة يوم الخميس" ليلة عيد الأضحي" للاحتفال بافتتاحه مع مواطني طور سيناء.





ووجه المحافظ بإقامة عدد من الاستراحات والمظلات، مضيفًا أن المكان بقعة رائعة على شواطئ المدينة واطلق عليه المواطنين "فينسيا الشرق".





وتفقد المحافظ أهم المشروعات التي أوشكت علي الانتهاء كمرحلة اولي بمدينة طور والتي شملت اعادة الرصف لبعض الطرق للمدينة وتطوير كورنيش المدينة بطول اكثر من 3 كيلو متر وشارع 306 والذي يقام علي غرار مدينة القاهرة يوفر من خلاله فرص عمل للشباب بإقامة اكشاك لتقديم خدمات من خلالها للزائرين وقاصدي المدينة، وساحة العلم امام شاطئ المدينة وميدان أفريقيا بالإضافة لانشاء كورنيش بشكل متطور وحضاري يشمل علي برجولة ضخمه و10 شاليهات تستخدم لليوم الواحد واماكن خضراء وملاعب شاطئية لكرة القدم والطائرة.





وأشار إلى إنشاء 5 ملاعب خماسية مضاءة بمدينة طور سيناء من ضمن 21 ملعبا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى ملاعب قانونية مضاءة لممارسة رياضة كرة القدم خلال فترات المساء.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 مساجد بالمدينة، وجار العمل في إنشاء مأذنتين للمسجد باول شارع المنشية، مضيفًا أن أعمال التطوير تجري على قدم وساق، لأن المواطن يستحق أكثر من ذلك في توفير أماكن لائقة للاستجمام ومزاولة الرياضة بشكل حضاري.





وتشمل المنطقة أعمال تطوير عالمية، حيث يتواجد حمام موسي الذي يعد أكبر مشفى عالمي ويعد من اولويات اهتمام الدولة وتم عرضه علي اكبر الجهات الاستشارية في العالم لتحويلها لمنطقة متكامله كمشفى عالمي.





وأشار المحافظ أن هذا العام هو عام مدينة الطور وعقب الانتهاء من تطوير مدينة طور سيناء سيتم العمل علي باقي المدن بالتوالي بداية بمدينة أبورديس، لافتًا إلى أن المفاجأة الكبري كانت من رئيس الجمهورية عن إقامة مدينة سانت كاترين الجديدة وزيارة رئيس الوزراء ورافقة 7 من الوزراء للوقوف علي احتياجات المدينة من التطوير.





واعلن المحافظ ان المرحلة الثانية من تطوير مدينه طور سيناء تبدأ في 1 سبتمبر المقبل ومن اولولياتها تطوير المسرح الصيفي المكشوف التابع للثقافة وتقسم تكلفتة بالتساوي بين المحافظة ووزارة الثقافةن بالإضافة لانشاء عدة طرق وتجميل وميادين جديدة حيث سيتم الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية بطور سيناء علي نهاية العام الجاري

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