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اقتصاد

تدفقات الاستثمار الأجنبى لفيتنام فى 7 أشهر تهبط 4.08% إلى 10.12 مليار دولار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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وكالات
قالت وزارة التخطيط والاستثمار فى فيتنام، اليوم الاثنين، إن فيتنام اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.12 مليار دولار فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 4.08 فى المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
 
والاستثمار الأجنبى المباشر محرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى فيتنام، وتشكل الشركات التى لديها استثمار أجنبى مباشر حوالى 70 فى امئة من صادرات البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا.
 
وقالت الوزارة فى بيان، إن تعهدات الاستثمار الأجنبى المباشر، التى تشير إلى حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى المستقبل، هبطت 6.9 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 18.82 مليار دولار.
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