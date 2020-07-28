تدفقات الاستثمار الأجنبى لفيتنام فى 7 أشهر تهبط 4.08% إلى 10.12 مليار دولار

قالت وزارة التخطيط والاستثمار فى فيتنام، اليوم الاثنين، إن فيتنام اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.12 مليار دولار فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 4.08 فى المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

والاستثمار الأجنبى المباشر محرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى فيتنام، وتشكل الشركات التى لديها استثمار أجنبى مباشر حوالى 70 فى امئة من صادرات البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا.