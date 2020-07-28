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محافظات

دعما للمزارعين..المنوفية توافق علي تمويل مشروعات الري الحديث بفائدة مخفضة 5,5 %

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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محمد أمين
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على تمويل مشروعات الرى الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية  بالمحافظة بفائدة مخفضة تصل إلى 5,5 % بدلًا من  7% بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفدان .


 وذلك فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بدعم المزارعين وتشجيعًا على تنفيذ  أنظمة الرى الحديث كونه مشروعًا ذات عائد إقتصادى يساعد على إستهلاك  المياة وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح  والحصول على أعلى إنتاجية. 

ومن جانبها أوضحت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة أن الشروط الواجب الإلتزام بها للحصول على تمويل مشروعات الرى الحديث أن يكون سن المقترض والضامن من 21 سنة إلي 55 سنة ، وأن يكون طلب الحيازة باسم طالب القرض أو بأحد الأقارب من الدرجة الأولي ، 

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية  وكذا أن يكون الضامن من صاحب عمل حكومي وبالإضافة إلى وجود بيان بأسعار معدات الرى الحديث من مكان مختص ومعتمد ، على أن  تستوفي باقى المستندات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة،  مشيرة إلى أنه يتم الحصول على هذا التمويل من خلال التوجه لإدارة تنمية وبناء القرية بديوان عام المحافظة بشبين الكوم.

وقد أكد اللواء علاء رشاد السكرتير العام على أنه قد تم التنسيق مع مدير مديرية الرى  لتطبيق فكرة الرى الحديث كمشروع يتم  تمويله من خلال المحافظة  تيسيرًا على الفلاحين. 
 
مشيرا إلي أنه تم عمل زيارة ميدانية من قبل اللجنة لمعاينة  أنظمة الرى الحديثة القائمة والمستخدمة  من قبل الفلاحين بمركز الشهداء كنموذج تجريبى لتعميمه على مستوى مراكز المحافظة .

يأتى هذا فى إطار حرص محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية  شاملة علي أرض المحافظة من خلال الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية وتطبيق أساليب الري الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية .
دعما للمزارعين..المنوفية توافق علي تمويل مشروعات الري الحديث بفائدة مخفضة 5,5 %
دعما للمزارعين..المنوفية توافق علي تمويل مشروعات الري الحديث بفائدة مخفضة 5,5 %
دعما للمزارعين..المنوفية توافق علي تمويل مشروعات الري الحديث بفائدة مخفضة 5,5 %
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