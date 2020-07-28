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أخبار العالم

سبابه لمدعي فساد والده أصاب معبود الهندوس .. نجل نتنياهو يهدد علاقات إسرائيل بالهند

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:41 ص
نتنياهو ونجله يائير
نتنياهو ونجله يائير
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على صالح
اعتذر يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد مواجهته موجة من ردود الفعل الغاضبة من الهندوس الذين وجه لهم إحدى تغريداته المسيئة.

وكتب نجل نتنياهو في تغريدة "أعتذر"، واضاف "لقد غردت على صفحة ساخرة ، تنتقد شخصيات سياسية (كذا) في إسرائيل، لم أكن أدرك أن في الصورة التي صورتها مرتبطة بالدين الهندوسي المهيب، وبمجرد أن أدركت ذلك من تعليقات أصدقائنا الهنود، قمت بإزالة التغريدة". 


ونشر يائير نتنياهو يوم الأحد ،صورة للإلهة الهندوسية دورجا، مع وجه ليات بن آري، المدعي في قضايا فساد والده، مركبًا وجهه على صورة الإلهة، في وضعية تم رفع أذرعها المتعددة ما يعطي ايحاء بالإهانة.

كما ركب وجه المدعي العام الاسرائيلي أفيخاي ماندلبت على وجه نمر يرافق الإلهة الهندوسية تحت جملة: "اعرف مكانك أيها الحقير".

وبدأت محاكمة رئيس الوزراء بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في مايو في محكمة بالقدس، وقال نتنياهو إنه ضحية مؤامرة واسعة النطاق ووصف المزاعم بأنها لا أساس لها.

ولقد جعل رئيس الوزراء من تعزيز علاقات إسرائيل مع الهند، وعلاقته الوثيقة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أحد أهداف سياسته الخارجية الرئيسية، وكان حريصًا على ألا تنقلب جهوده الدبلوماسية من قبل ابنه، الذي لديه تاريخ تسبب الخلافات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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