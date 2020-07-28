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برلمان

للتحول الرقمي الشامل.. برلماني: موقع دعم مصر قضى على البطاقات التموينية الوهمية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:55 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية موقع "دعم مصر" والذي يعد جزءا من خطة الدولة للتحول الرقمى الشامل، موضحا أن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين على بطاقات التموين يساعد في وصول الخدمات والحقوق للأولى بها.

وأوضح أن كان هناك الكثير من المواطنين الذين يأخذون حقوقا ليست لهم، مما تسبب في هذا العدد الكبير من البطاقات الوهمية، والتي بلغت حسب تصريحات وزارة التموين أكثر من 10 مليون بطاقة تموينية، كانت تحصل على سلع تموينية دون وجه حق، لكن تحديثات الموقع  قضت على العديد من السلبيات التى كانت تتم سابقا من بعض ضعاف النفوس من خلال التحايل على الحكومة فى اصدار بطاقات تموين وهمية والحصول على رشاوى لإنهاء إجراءات تخص البطاقات التموينية.

وطالب النائب كل من وزير التموين وهيئة الرقابة الإدارية بمحاسبة من حصلوا على دعم عبر هذه البطاقات وهم من غير المستحقين، ومن سهل لهم هذا، حفاظا على حقوق الطبقات الأولى لهذا الدعم، حيث تحاول الحكومة تنقية البطاقات التموينية ولا تستهدف رفع الأسعار.
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