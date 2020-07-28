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بملابس أفريقية وشعر راستا.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:43 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت أسماء أبو اليزيد على الصورة قائلة: "ابحث عن شيء إيجابي في كل يوم ، حتى إذا كان عليك في بعض الأيام أن تبدو أكثر صعوبة".


وظهرت أسماء أبو اليزيد في وسط أجواء أفريقية، حيث الزرع والملابس الملونة وتسريحة الشعر.


وتألقت بإطلالة غير متوقعة، مرتدية توب باللون الأبيض المنفوش من أعلى، مع جيب منفوشة بألوان الصيف الزاهية ذات النقوشات الجذابة.


ووضعت أسماء أبو اليزيد الإسكارف الملون على الشعر مع تسريحة الراستا وهي رمز الفتيات الأفريقية.


كما اعتمدت على وضع المكياج الناعم ذات الألوان البمبي التي تناسب إطلالتها، فاختارت اللون البمبي كآيشادو وأحمر شفاه.


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