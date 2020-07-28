ميدو يهنئ حازم إمام بمناسبة افتتاح مطعمه الجديد

هنأ احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس النجم حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بمناسبة افتتاح مطعمه الجديد

ونشر ميدو صورة له مع الثعلب الصغير وعلق قائلا "مبروك @ 14 افتتاح جلا مول العرب ... مكان رائع وطعام لذيذ"



كان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .



واستضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .



يذكر أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار .







