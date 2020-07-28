AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يهنئ حازم إمام بمناسبة افتتاح مطعمه الجديد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:38 م
ميدو و حازم
ميدو و حازم
Advertisements
محمد بدران

هنأ احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس  النجم حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بمناسبة افتتاح مطعمه الجديد 

ونشر ميدو صورة له مع الثعلب الصغير وعلق قائلا "مبروك @ 14 افتتاح جلا مول العرب ... مكان رائع وطعام لذيذ"

كان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .

واستضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته  وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو .

يذكر أن البرنامج يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار . 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

البدري والجنايني وجارسيا أول الضيوف.. ميدو يقدم أولى حلقات "أوضة اللبس" على النهار بعد غد

بداية رائعة ومميزة.. الصقر يهنئ ميدو على برنامجه أوضة اللبس

شاهد آخر ظهور لـ ميدو من كواليس تصوير برنامجه الجديد

صورة أحمد حسام ميدو من داخل أوضة اللبس.. ومتابع: شياكة

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

ترشيحاتنا

القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والجونة .. فيديو

بدون أعراض .. رئيس بيلاروسيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

لأول مرة ليلا.. ظهور القرش الحوتى بهلول بالغردقة

وكيل رمضان صبحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع مدير التعاقدات فى الأهلي

لبحث ملف سد النهضة والأزمة الليبية.. وزير الخارجية يجري اتصالات مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن المراكز الصحية قريبا

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها