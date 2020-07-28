الأردن يستدعي سفير أذربيجان.. ويرد على اتهام عمان بتوريد أسلحة لـ أرمينيا

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء سفير دولة أذربيجان على خلفية ذكر باكو أنها استدعت عمان.





وقالت الخارجية الأردنية إنها استدعت السفير راسم رضاييف "على خلفية البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية أذربيجان والمتضمن الإشارة إلى استدعاء السفير الأردني في باكو يوم أمس".





وأبدت عمان استغرابها من صدور مثل هذا البيان وما تضمنه من استدعاء السفير في الوقت الذي كان سفير المملكة قد بُلّغَ أن اللقاء كان اجتماعًا للنقاش وليس استدعاءً، فضلا عن استغرابها من عدم دقة ما تم نقله على لسان السفير الأردني في باكو.





كما نفت الخارجية الأردنية ما أثير من مزاعم بشأن توريد الأردن أسلحة لدولة أرمينيا، وأوضحت أن مدير إدارة الشؤون الآسيوية، أبلغ السفير الأذري إن ما نشر قد يكون مرتبطا بعملية بيع قامت بها شركات خاصة اشترت من الصناعات الدفاعية الأردنية حيث أن هناك سوقا عالميا مفتوحا تعمل فيه شركات خاصة ضمن ضوابط وقوانين دولية تحكم عمل هذه الشركات.





وأكد مدير إدارة الشؤون الآسيوية أن الأردن يلتزم دائمًا بالقانون الدولي والالتزامات الدولية، وعمق العلاقات الأخوية والمميزة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها والاستمرار في التشاور والتنسيق خدمة للمصالح والقضايا المشتركة وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى التعاون الوثيق بين المملكة وأذربيجان في جميع المجالات.



