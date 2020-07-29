تخلى عن إعلان الإدارة الذاتية.. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يبدأ تنفيذ توصيات السعودية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.





وأشار المتحدث باسم المجلس ، إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها؛ لتنفيذ اتفاق الرياض ، بـ"تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن ، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية.





وأكد المجلس استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية.





يأتي ذلك بعد وقت قصير من تقديم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية؛ لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".





ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه انطلاقا من حرص السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في نوفمبر، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية.





وتتضمن النقاط استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا.



