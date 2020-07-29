الإسكندرية تتقدم 118 مركزًا في تصنيف الجامعات الإسباني

قال دكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تقدمت ١١٨ مركزا في تصنيف الجامعات الإسباني Ranking Web of Universities لعام 2020، حيث شغلت المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية.





وأضاف الكردي أن الجامعة احتلت الترتيب 974 على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية وبذلك تكون قد تفوقت على كثير من الجامعات العالمية.



وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني أن الجامعة احتلت قائمة أعلى ترتيب بنسبة 3.2% من جامعات العالم، مع المحافظة على ترتيبها على مستوى الجامعات المصرية والتقدم 118 مركزًا على مستوى جامعات العالم عن عام 2019.





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وأوضح الكردي أن هذا التصنيف يصدر كل ستة أشهر وأنه لا يعتمد على ترتيب مواقع الجامعات على الانترنت، بل يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وأن أفضل استراتيجية لتحسين ترتيب الجامعة هي تحديث الموقع باستمرار وزيادة كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة على الانترنت.





واستعرض الكردي مؤشرات هذا التصنيف وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم (عدد الصفحات) في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم، والمؤشر الثاني للتأثير أي محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم، وأخيرًا عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من قوائم مجلات العالم في 26 تخصص مختلف تم نشرهم خلال 5 سنوات (2013 – 2017) ويخصص لهذا المؤشر 35% من الدرجة.