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بلاش عيدية وزيارات وما تخرجش.. 15 نصيحة لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:02 م
نصائح لمنع تفشي كورونا
نصائح لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى
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آية التيجي
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية في عيد الأضحى، وذلك لمنع عودة تفشي فيروس كورونا بيننا مرة أخرى، وهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع زيادة الإصابات بالفيروس.

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه من الخطر التزاحم والخروج من المنزل فى عيد الأضحى في ظل انتشار  فيروس كورونا؛ حيث أن التكدس خلال العيد يهدد بعودة انتشار المرض، وعودة تصاعد منحنى كورونا مرة أخرى بيننا.

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وتابع بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه من الممكن إجهاض عودة انتشار فيروس كورونا في عيد الأضحى، وذلك عبر اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التي اعتدنا عليها الفترة السابقة، والالتزام بها؛ حيث أن على الكبار والصغار أن يلتزموا بهذه التعليمات، وتشمل :

1- البقاء في المنزل قدر المستطاع خلال أيام العيد.
2- تجنب الحشود والتجمعات قبل وأثناء عيد الأضحى.
3- الالتزام الكامل بارتداء الكمامات خلال ممارسة طقوس عيد الأضحى كـ ذبح الأضحية .
4- الامتناع عن الملامسة بالأيدي قدر المستطاع.
5- زيادة المسافات الآمنة بين الأخرين .
6- تجنب التجمعات، وبالأخص مع الأقارب و الأصدقاء.
7- عدم الذهاب إلى المتاجر ما لم يكن ذلك ضروريًا .
8- البعد عن وسائل النقل العام ، بما في ذلك الحافلات ، ومترو الأنفاق ، وسيارات الأجرة.
9- لا تذهب إلى منازل الآخرين
10-  من المهم الابتعاد عن الجميع ، حتى لو لم يبدو عليهم المرض.
11- إذا كان عليك الخروج ، فتأكد من أنك على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.
12- إذا كنت مريضًا ، ابتعد عن الآخرين، وحاول عزل نفسك في غرفة وتجنب التعامل المباشر مع من معك بالمنزل.
13- ننصح باستبدال العيدية بـ المعايدات الإلكترونية .
14- الحد من التعامل بالكاش؛ حيث انها ربما تنقل الفيروس.
15- القراءة هدية مبتكرة للعيد، فقد ثبت أنها تقلل التوتر وتكسب الاسترخاء أفضل من ممارسة الرياضة التأملية.
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