AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان لمرحلة جديدة.. وزير الإعلام اليمنى يعلق على خطوة السعودية بشأن اتفاق الرياض

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:29 م
اتفاق الرياض الموقع
اتفاق الرياض الموقع فى العام 2019
Advertisements
مـيـــس رضــا

سلسلة  من التغريدات  أطلقها وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى حملت تفاؤلا كبيرا للوضع فى اليمن خصوصا بعد خطوة المملكة العربية السعودية أمس بتقديم آلية اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر عام 2019.


ووصف معمر الإرياني ، فى تغريداته،  الشروع في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بأنه "تتويج لجهود المملكة العربية السعودية"، قائلًا  إن "الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية على مدى أشهر امتدادا لدورها البناء باليمن، وتأكيد على مصداقية الحكومة في تنفيذ الاتفاق كخطوة هامة ومحورية في إرساء السلام الذي يستحقه اليمنيون".


وتابع: "بدء تنفيذ اتفاق الرياض إعلان لمرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث".


وأضاف: "الجهود المضنية التي بذلها الأشقاء في السعودية لاحتواء تداعيات الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية تجسد حرص المملكة على حقن دماء اليمنيين، وإرساء السلام وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ودعم اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

 

وتابع: "نحيي بإجلال وإكبار مواقف الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أكد على الدوام أنه أب لكل اليمنيين، وحرص فخامته على تغليب مصالح الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، وإرساء لغة الحوار لحل كافة المشكلات، وتجسيد الشراكة السياسية بين المكونات، والحفاظ على الثوابت الوطنية".

 

واختتم التغريدات بالقول: "نثمن مواقف الأشقاء في المملكة في دعم وإسناد اليمن للخروج من أزمته والجهود المخلصة لرعاية تنفيذ اتفاق الرياض بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وسفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر، وكبار المسؤولين عن الملف اليمني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتراضيا.. السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة

افتراضيا.. السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن الثلاثاء المقبل

يد تبنى وأخرى تحارب الحوثيين.. تعرف على مساعدات السعودية فى اليمن

العربية: مقتل قيادي في ميليشيا الحوثي شرق صنعاء

اليمن يجدد تأييده لتصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا

كرم جبر : نساند الدولة اليمنية ونسعي لتعزيز التعاون الإعلامي مع الأشقاء

ترشيحاتنا

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

أكبر من أزمة سد النهضة.. وزير الرى السابق لـ صدى البلد: استثمار تريليون جنيه فى معالجة المياه خطة مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

نقابة القراء تنعي طبيب الغلابة: باع دنياه بالآخرة

التحول إلى آسيا.. هل تنجر أمريكا لحرب وشيكة مع الصين عقب نشر قواتها في القارة الصفراء؟

جدارية في المغرب تكريماً لـــ "طبيب الغلابة" محمد مشالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تعب.. طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

بـ الأوف شولدر.. عائشة بن أحمد بإطلالة صيفية تبرز جمالها