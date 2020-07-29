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رياضة

بيرنتفورد يتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي بعد الفوز على سوانزي 3/1

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق بيرنتفورد على نظيره نادي سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائي للملحق المؤهل لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

فوز الفريق اليوم قاد الفريق للتأهل لنهائي الملحق المؤهل لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعد تفوقه على سوانزي بمجموع المباراتين 3-2.

وينتظر نادي بيرنتفورد الفائز من مباراة فولهام وكارديف سيتي لملاقاته في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.

وكان نادي ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون قد تأهلا لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى.
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