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السفير الروسي: جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 ص
السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة
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اسراء صبري
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا لا تستطيع أن تحرم تركيا من إجراء أي خطوات في المنطقة العربية، متابعا: تركيا لديها مصالح في المنطقة..كما أننا لا نستطيع أن نجبر دولة على اتخاذ قرار ما، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا وتحركاتها في الأراضي الليبية.


وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا دائما ما تعبر عن قلقها فيما يخص ما تفعله تركيا، مشددا على أنهم دائما ما يعبرون عن قلقهم للأطراف التركية ويقومون بالتشاور معهم فيما يقومون به.


وفيما يخص أخبار ارسال تركيا مرتزقة إلى الأراضي الليبية، أوضح أنهم لا يستطيعون أن يعتمدوا على تلك الأخبار والمعلومات، حيث تعد تلك المعلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى أن الجانب التركي ينفي تلك الأخبار والمعلومات.


وواصل قائلا: نحن نعلم أن هناك ممثلين للقوات المسلحة التركية في الأراضي الليبية، كما أننا نعلم أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية المتطرفة في ليبيا، التي تدعو للجهاد، معقبا: نحن نعلم جيدا أن هناك من يقوم بنقل ودعم تلك الجماعات المتطرفة للبقاء في الأراضي الليبية.


وشدد على أن روسيا ضد تلك الجماعات والقوي التي تجمع تلك الجماعات في ليبيا، متابعا: نعلم أن هناك العديد من المناطق في ليبيا يسيطر عليها جماعات إرهابية، كما أنهم قاموا ببناء قواعد عسكرية تهدف إلى تهديد العديد من الدول مثل روسيا ومصر ودول أوروبا.
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