أهم الأخبار.. انخفاض حاد لـ كورونا في مصر.. فضائل يوم عرفة.. ومحمد صلاح يفاجئ الجميع

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..
الصحة: تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد ".
أصدرت النيابة العامة بيانا منذ قليل، بشأن القضايا التي تحقق فيها فى الفترة الأخيرة التى قامت بتحريك الدعوى الجنائية فيها لكونها حامية المجتمع "اقرأ المزيد " .
دعاء يوم عرفة مكتوب وأدعية يوم عرفة.. أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء في يوم عرفة، الموافق التاسع عشر من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» " اقرأ المزيد " .
أثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل الواسع بعد توجيهها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تطالب فيها بالتدخل لحل أزمتها مع عدد من المنتجين الذين تعاملت معهم ولم تحصل على حقوقها المادية " اقرأ المزيد "
لم تنجلي كليا آثار الموجة الأولى لفيروس كورونا والتي بلغت ذروتها في الثلاث أسابيع الاخيرة وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية التي اكدت ان 16 مليون شخص حول العالم تأكدت إصابته بفيروس كوفيد 19 بينها 645 ألفا و184 وفاة على الأقل " اقرأ المزيد " .
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة جديدة له ظهر فيها بقصة شعر مختلفة وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " اقرأ المزيد ".
يستعد البرلمان التونسي، غدا الخميس، لعقد جلسة هامة بشأن التصويت على سحب الثقة من زعيم حركة النهضة ورئيس المجلس راشد الغنوشي" اقرأ المزيد ".