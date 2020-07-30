جديد وغير تقليدي.. طريقة عمل طحال بانية.. فيديو

مقادير طحال بانيه

2 طحال





للسلق

ماء

خل

بصل

ملح

حبهان

فلفل أسود





اقرا إيضا..





- للبانيه

ملح وفلفل

ثوم مفروم

فلفل رومي أخضر مفروم

فلفل أحمر حار مفروم

بيض

دقيق

بقسماط

زيت للقلي





-للتقديم

بقدونس مفروم





طريقة تحضير طحال بانيه

- يغسل الطحال عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

-ثم يرفع من على النار ويشطف

-ويسلق الطحال في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

-ويترك على النار حتى تمام السلق

-ثم يقطع شرائح





للتبيلة

في الكبة يضرب الفلفل الحار والثوم والملح والفلفل والفلفل الرومي

ويتبل الطحال بهذه التتبيلة ويترك في التتبيلة لمدة 2 ساعة

ثم يغمز في البيض ثم الدقيق ثم التتبيلة ثم البقسماط

وتكرر الخطوات في كل الشرائح

ثم تقلى شرائح الطحال في زيت قلي غزير ويقدم







