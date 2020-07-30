جديد وغير تقليدي.. طريقة عمل طحال بانية.. فيديو

الطحال من الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه المختلف و الشهي، فالنقدم لكم طريقة جديدة و غير تقليدية لتقدم الطحال لأفراد أسرتك فى عيد الأضحى.
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة عمل طحال بانيه ..
مقادير طحال بانيه
2 طحال
للسلق
ماء
خل
بصل
ملح
حبهان
فلفل أسود
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- للبانيه
ملح وفلفل
ثوم مفروم
فلفل رومي أخضر مفروم
فلفل أحمر حار مفروم
بيض
دقيق
بقسماط
زيت للقلي
-للتقديم
بقدونس مفروم
طريقة تحضير طحال بانيه
- يغسل الطحال عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب
-ثم يرفع من على النار ويشطف
-ويسلق الطحال في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان
-ويترك على النار حتى تمام السلق
-ثم يقطع شرائح
للتبيلة
في الكبة يضرب الفلفل الحار والثوم والملح والفلفل والفلفل الرومي
ويتبل الطحال بهذه التتبيلة ويترك في التتبيلة لمدة 2 ساعة
ثم يغمز في البيض ثم الدقيق ثم التتبيلة ثم البقسماط
وتكرر الخطوات في كل الشرائح
ثم تقلى شرائح الطحال في زيت قلي غزير ويقدم