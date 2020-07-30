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مرأة

جديد وغير تقليدي.. طريقة عمل طحال بانية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:32 ص
طريقة عمل طحال بانيه
طريقة عمل طحال بانيه
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هاجر هانئ
الطحال من الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه المختلف و الشهي، فالنقدم لكم طريقة جديدة و غير تقليدية لتقدم الطحال لأفراد أسرتك فى عيد الأضحى.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ، طريقة عمل طحال بانيه ..


مقادير طحال بانيه
2 طحال

 للسلق
ماء 
خل 
بصل 
ملح 
حبهان 
فلفل أسود

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- للبانيه
ملح وفلفل 
ثوم مفروم 
فلفل رومي أخضر مفروم 
فلفل أحمر حار مفروم 
بيض 
دقيق 
بقسماط 
زيت للقلي 

-للتقديم
بقدونس مفروم 

طريقة تحضير طحال بانيه
- يغسل الطحال عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب
-ثم يرفع من على النار ويشطف
-ويسلق الطحال في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان
-ويترك على النار حتى تمام السلق
-ثم يقطع شرائح

للتبيلة
في الكبة يضرب الفلفل الحار والثوم والملح والفلفل والفلفل الرومي
ويتبل الطحال بهذه التتبيلة ويترك في التتبيلة لمدة 2 ساعة
ثم يغمز في البيض ثم الدقيق ثم التتبيلة ثم البقسماط
وتكرر الخطوات في كل الشرائح
ثم تقلى شرائح الطحال في زيت قلي غزير ويقدم 


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