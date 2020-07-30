تخلصي منها فورا قبل العيد.. وصفات سريعة لحل مشكلة المناطق الداكنة

قشور حبتين من الليمون

حمض الستريك



ملعقة من الطين المغربي

ملعقة طعام ونصف من العسل

طريقة تطبيق الوصفة :

وصفة لبن الزبادي وملح البحر :





مكونات وصفة التخلص من أماكن الداكنة :





2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي





ملعقة صغيرة من ملح البحر





طريقة الاستخدام:



