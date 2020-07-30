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مرأة

تخلصي منها فورا قبل العيد.. وصفات سريعة لحل مشكلة المناطق الداكنة

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:10 م
مناطق داكنة
مناطق داكنة
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لمياء الياسين

هل تعانين من بعض المناطق الداكنة في الجسم، خاصة منطقة الكوعين؟ إليكِ 3 وصفات مذهلة لتفتيح  المناطق الداكنة لتصبح أفتح لونًا وأكثر نضارة. 

وصفة الليمون والطين المغربي : 

تحتاجين لتجربة هذا الخليط إلى:

قشور حبتين من الليمون
حمض الستريك
ملعقة من الطين المغربي
ملعقة طعام ونصف من العسل

طريقة تطبيق الوصفة : 

فى وعاء يمكنك مزج المكونات لتتحول إلى عجينة قومى بفرد العجينة على المناطق الداكنة مع التدليك تخلصك تلك البشرة من خلايا الجلد الميت ذات اللون الداكن المتراكم على بشرة الكوعين واستعادة لونها الأصلي عن طريق إزالة السمرة والتصبغ منها فقط  كرري تطبيق الخليط يومًا بعد يوم ولاحظي النتيجة بنفسك عقب مرور شهر من الاستخدام.

وصفة لبن الزبادي وملح البحر : 

مكونات وصفة التخلص من أماكن الداكنة :

2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي

ملعقة صغيرة من ملح البحر

طريقة الاستخدام:

فى وعاء امزجي المكونات وأبدئى فى توزيعها على المناطق الداكنه مثل الإبطين والكوع والركبه مع التدليك بحركات دائرية ثم شطفها بعد مرور 20 إلى 30 دقيقة بالماء الدافئ وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. 
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