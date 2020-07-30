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ثقافة

أبرز معلومات عن تاريخ كسوة الكعبة .. تعرف عليها

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:50 م
كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
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محمد الاسكندرانى
كسوة الكعبة ، قطعة مباركة من القماش، المسطور بآيات قرآنية كتبت، بمياه الذهب ، لتكون مثيرة للناظرين اليها ، يتبارك العديد من الحجاج بأخذ قطع صغيرة منها ، للتحلي بالبركة .


وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز معلومات عن تاريخ كسوة الكعبة ..


1-كسوة الكعبة هى قماش حريري نقش عليه آيات قرآنية من ماء الذهب 
2-يتم تغيير رداء الكعبة بالكسوة صباح يوم عرفة الموافق 9 ذى الحجة 
3-كساها الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين حتى الى يومنا هذا 
4- ترسل كسوة الكعبة المشرفة إلى السعودية من مصر عبر القرون لفترات طويلة 


5- أنشئت أول دار لكسوة الكعبة المشرفة فى عام 1927 بأمر الملك عبدالعزيز آل سعود 
6- 1965 صنعت أول كسوة للكعبة عبر الماكينات الآلية 
7- مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام 2016
8- تمر كسوة الكعبة بعدة مراحل منها الصباغة و النسيج الالي و المختبر و الطباعة و التطريز
9 - يحتفل الحجاج و القائمون على الحج سنويا بتغيير كسوة الكعبة 
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