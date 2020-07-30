أبرز معلومات عن تاريخ كسوة الكعبة .. تعرف عليها

كسوة الكعبة ، قطعة مباركة من القماش، المسطور بآيات قرآنية كتبت، بمياه الذهب ، لتكون مثيرة للناظرين اليها ، يتبارك العديد من الحجاج بأخذ قطع صغيرة منها ، للتحلي بالبركة .









وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز معلومات عن تاريخ كسوة الكعبة ..









1-كسوة الكعبة هى قماش حريري نقش عليه آيات قرآنية من ماء الذهب

2-يتم تغيير رداء الكعبة بالكسوة صباح يوم عرفة الموافق 9 ذى الحجة

3-كساها الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين حتى الى يومنا هذا

4- ترسل كسوة الكعبة المشرفة إلى السعودية من مصر عبر القرون لفترات طويلة









5- أنشئت أول دار لكسوة الكعبة المشرفة فى عام 1927 بأمر الملك عبدالعزيز آل سعود

6- 1965 صنعت أول كسوة للكعبة عبر الماكينات الآلية

7- مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام 2016

8- تمر كسوة الكعبة بعدة مراحل منها الصباغة و النسيج الالي و المختبر و الطباعة و التطريز

9 - يحتفل الحجاج و القائمون على الحج سنويا بتغيير كسوة الكعبة